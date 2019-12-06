Париж, , 09:05 — REGNUM В результате акций протеста во Франции пострадал журналист турецкого агентства Anadolu Ajansi Мустафа Ялчин, об этом 6 ноября сообщается на официальном сайте агентства.

По последним данным, инцидент произошел во время столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов в Париже. В лицо журналисту прилетел баллончик с газом. Ялчин был экстренно госпитализирован с повреждением глаза.

Акции протеста были вызваны решением президента Франции Эммануэля Макрона провести пенсионную реформу.

Отмечается, что на улицы французских городов вышли около 500 тыс. человек. В столице республики протестуют порядка 250 тыс. человек.

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