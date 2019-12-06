Берлин, , 09:03 — REGNUM С предложением о разработке Европейского пакта стабильности и роста для восточной Украины, в котором должно участвовать максимально возможное количество государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выступил Восточный комитет немецкой экономики (ВКНЭ). Об этом 6 декабря сообщается в опубликованном заявлении ВКНЭ.

«Мы предлагаем разработать Европейский пакт стабильности и роста восточной Украины», — говорится в тексте документа и добавляется, что после пяти лет войны настало положить конец конфликту в Донбассе и начать инвестиции в будущее жителей восточной Украины, а значит — и в будущее всего континента.

«В этом пакте, наряду с Украиной, Россией и странами ЕС, должно принять участие как можно больше других государств ОБСЕ», — также отмечается в документе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Киеве заявили, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны состояться одновременно с местными выборами, провести которые на всей территории Украины планируется 31 октября 2020 года.