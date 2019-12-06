Сеул, , 08:56 — REGNUM Правительство Южной Кореи планирует возобновить программу по оказанию медицинской помощи детям и роженицам КНДР через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, власти страны выделят $5 млн на обучение персонала отделений акушерства и педиатрии, закупку необходимого оборудования и инструментов. Средства будут выделены из Межкорейского фонда сотрудничества.

В правительстве отметили, что Южная Корея продолжит оказывать гуманитарную помощь северокорейским детям и роженицам независимо от состояния межкорейских отношений.

Отметим, что ранее Южная Корея оказывала медицинскую помощь детям и роженицам из КНДР, однако в 2014 году проект был приостановлен.

Согласно статистике Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) за 2017 года, в КНДР уровень смерти среди детей в возрасте до пяти лет составляет 15 детей на 1000, что в пять раз выше, чем в Южной Корее.