Париж, , 08:52 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и государственный секретарь министерства внутренних дел страны Лоран Нуньес «самым решительным образом осуждают» насилие, которое имело место 5 декабря на полях шествий, и приветствуют работу правоохранительных органов, передает BFM TV.

«Мы знали о рисках: радикальные элементы планировали присоединиться к мирному шествию. Благодаря действиям полиции и ответственности профсоюзных организаций, число радикалов было сдержано и демонстрация могла проходить в соответствии с планом», — заявил глава МВД Франции.

По его словам, развертывание системы безопасности на всей территории Франции, превентивные меры и быстрые действия правоохранительных органов позволили сохранить порядок и свободу демонстрации в течение всего дня.

«Приверженность и действия сотрудников полиции, жандармов и пожарных были замечательными», — отметил Кристоф Кастанер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон осудил «методы» главы полиции Парижа Дидье Лальмана.

Читайте также: Главу полиции Парижа обвинили в «использовании методов психопата»