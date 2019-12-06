Тбилиси, , 09:10 — REGNUM Законопроект, предусматривающий изменение избирательной системы Грузии, который подготовили оппозиционные партии, будет направлен в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ. Данное заявление 5 декабря сделала народный защитник Грузии Нино Ломджария, передает агентство «Интерпресс-Ньюс».

Омбудсмен рассказала, что планирует отправить документ в европейский институт не позднее 9 декабря. Она ожидает, что законопроект там рассмотрят в ускоренном порядке.

«У нас будет просьба к БДИПЧ, рассмотреть вопрос в ускоренном порядке, поскольку, в частности, по законопроекту об отборе судей БДИПЧ в порядке исключения подготовила для нас заключение в течение нескольких недель», — сказала Ломджария.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии объединились, добиваясь от властей внести изменения в порядок избрания депутатов парламента. 4 декабря в парламенте был зарегистрирован законопроект об изменениях выборной системы. Согласно заявлениям, в его подготовке участвовали 30 партий и других политических объединений.

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