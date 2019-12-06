Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Президент Соединенные Штатов Дональд Трамп провел встречу с послами стран-членов Совбеза ООН, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что в ходе встречи американский лидер призвал постоянных представителей в Совбезе к совместной работе по денуклеаризации КНДР, а также совместно работать в решении глобальных вызовов.

По его словам, каждая страна должна внести свой вклад в поддержание мира и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что доверительные отношения глав США и Северной Кореи не помешают Соединённым Штатам при необходимости применить оружие против КНДР.

В свою очередь в КНДР заявили, что если США применит оружие против Северной Кореи, северокорейская сторона примет ответные действия.

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