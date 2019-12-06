Амстердам, , 08:47 — REGNUM Бургомистер голландского города Влардинген Аннемик Йеттен (Annemiek Jetten) объявила о своём уходе в отставку. Письменное заявление об этом она сделала 5 декабря по завершению экстренного совещания городского совета. От каких-либо пояснений Йеттен отказалась. В муниципалитете между тем сообщили, что сегодняшний политический климат требует определённого стиля управления, который не соответствует качествам Йеттен.

Йеттен была назначена бургомистром Влардингена в начале 2017 г. Её отставка воспринята в городе как большая неожиданность. Тем не менее в Влардингене давно уже неспокойно. Нанятый муниципалитетом консультант по вопросам управления организацией ранее в этом году заявил, что работа муниципалитета характеризуется беспорядком и бестолковостью. После последних муниципальных выборов в 2018 г. городом управляет совет бургомистра и советников, опирающийся на меньшинство в городском совете.

Наблюдатели называют примечательным выбранный бургомистром момент для отставки. Днём ранее в Влардинген неизвестные за два часа подожгли восемь мусорных контейнеров. Кроме того, в городе с некоторой тревогой дожидаются новогодних праздников. В прошлом году бургомистр запретила традиционный праздничный костёр, поскольку организаторы не могли удовлетворить требованиям по безопасности. После этого в адрес Йеттен поступили угрозы. Неизвестные лица повесили в местном торговом центре плакат с требованием к Йеттен покинуть город.