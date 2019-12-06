* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Эрбиль, Ирак, , 08:50 — REGNUM Глава Демократической партии Курдистана Масуд Барзани заявил, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему представляет угрозу, об этом 6 декабря сообщает Kurdistsn.ru.

Заявление было сделано после очередной атаки террористов на позиции пешмерга, в результате чего погибли трое военнослужащих, двое получили ранения различной степени тяжести.

По слова Барзани данное нападение говорит о том, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сохраняют боеспособность и перегруппировали свои ряды.

Как передавало ИА REGNUM, власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о полной победе над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако террористы лишь сменили форму вооруженного сопротивления, перейдя на подпольную деятельность.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.