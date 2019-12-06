Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Пхеньян намеревается возобновить испытания ракетных двигателей на полигоне в Сохэ, расположенном в районе Тончхан-ни. Об этом 6 декабря сообщает телеканал CNN.

Как сообщил телеканалу эксперт Миддлберийского института Джеффри Льюис, на спутниковых снимках полигона в Сохэ виден большой грузовой контейнер, который появился около площадки, на которой проводят испытания двигателей ракет.

Как считает эксперт, данное обстоятельство может означать готовность Пхеньяна к проведению новых испытаний ракетных двигателей. При этом подчеркивается, что речь не идёт о новых запусках ракет.

Отметим, ка сообщало ИА REGNUM, 4 декабря во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи заявили о том, что Вашингтон получит от Пхеньяна «подарок к Рождеству» и только от США зависит то, каким он будет.