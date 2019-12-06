Гонконг, Китай, , 08:42 — REGNUM Сегодня, 6 декабря, Крис Тан Пинг-Кеунг, который 19 ноября вступил в должность комиссара полиции Гонконга, отправится с рабочим визитом в Пекин. В поездке его будет сопровождать заместитель комиссара. Об этом сообщатся на сайте правительства Гонконга.

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Уточняется, что в ходе визита, который продлится два дня, Тан он посетит министерство общественной безопасности КНР и управление по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР, где проведёт консультации со своими коллегами. Новый комиссар намерен проинформировать их о положении дел в области правопорядка в Гонконге и обменяться мнениями о трансграничных преступлениях и сотрудничестве полиции.

Ожидается, что Тан вернётся в Гонконг утром 8 декабря, за несколько часов до крупного митинга, который состоится с разрешения властей в центре города и будет приурочен к отмечаемому 10 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Дню прав человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Гонконга дала своё разрешение на проведение 8 декабря крупного митинга в центральных районах города. При этом в правоохранительных органах организаторам сделали предупреждение, что мероприятие должен пройти в мирном ключе, без провокаций.

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