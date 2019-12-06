Амстердам, , 08:38 — REGNUM Большинство партий в нижней палате голландского парламента требует расширение статьи 1 конституции страны.

В первой статье конституции идёт речь о равноправии всех, кто находится в стране, и запрещается дискриминация по признаку веры, мировоззрения, политическим взглядам, расы, или полу, а также по иным признакам.

Партии Демократы 66, Зелёные левые и Партия труда внесли законопроект, согласно которому в статью 1 предлагается также включить инвалидов и представителей сексменьшинств. По мнению инициаторов, упоминание этих двух категорий лиц является подтверждением признания их равноправными гражданами и их эмансипации.