Братислава, , 08:38 — REGNUM Казахстан предложил создать тематический центр по устойчивой взаимосвязанности ОБСЕ, который укрепит меры доверия среди стран-участниц организации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на 26-м заседании Совет министров иностранных дел ОБСЕ, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Замминистра также представил инициативу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который предложил расширить сотрудничество ОБСЕ с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Василенко добавил, что экономико-экологическое измерение ОБСЕ может снизить напряженность и укрепить доверие между странами, входящими в организацию.

Напомним, в Братиславе проходит 26-е заседание Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ. Представители МИД обсуждают итоги работы организации в 2019 году под председательством Словакии.

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