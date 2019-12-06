Тбилиси, , 08:32 — REGNUM Служба государственной безопасности (СГБ) вызвала на опрос в качестве свидетеля генерального директора телеканала «Главный канал» Нику Гварамия. Об этом 5 декабря сам глава канала сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Гварамия опубликовал фото повестки, в тексте которой говорится, что опрос будет проводить следователь по особым делам. Гендиректор телеканала уверен, что это связано с его статусом, размещенном в Facebook.

«Такие люди обеспокоились из-за одного поста? На какого уровня посты оказывается я способен», — прокомментировал повестку Гварамия.

О каком именно посте идет речь, он не написал. Но 3 декабря глава канала призвал в соцсети «свергнуть узурпатора».

Стоит отметить, что Гварамия ранее был генеральным директором телеканала «Рустави 2». За время работы там, он привлек к себе внимание правоохранительных органов. Гварамия с тех пор находится под следствием по подозрению в растрате, подкупе и использовании поддельных документов.