Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Бывший командующий американскими вооруженными силами на Корейском полуострове генерал Уолтер Шарп раскритиковал Дональда Трампа за требование увеличить долю союзников в оборонных расходах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление военного.

Известно, что данное заявление генерал сделал на семинаре в Вашингтоне, организованном Корейско-американским институтом экономических исследований.

Уолтер Шарп отметил, что «США не должны отказываться от союза из-за нескольких долларов».

Генерал также добавил, что доля Южной Кореи в оборонных расходах по отношению к ВВП самая высокая среди стран-союзниц США.

«Если оценивать отношения между странами со стороны выгоды и убытков, то следует учитывать участие Южной Кореи в деятельности миротворческих сил ООН, а также в войнах в Ираке и Афганистане», — отметил бывший командующий.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что Южная Корея направила в Ирак второй по величине воинский контингент.

Отмечается, что бывший командующий американскими вооруженными силами на Корейском полуострове открыто заявил о том, что позиция, которой придерживается Дональд Трамп, может навредить альянсу.