Амстердам, , 08:26 — REGNUM Посол Марокко в Нидерландах отменил встреч с заместителем министра юстиции и безопасности Аннеке Брукерс-Кнол. Информацию об этом подтвердил новостному сайту NU. nl её официальный представитель.

Брукерс-Кнол намеревалась обсудить с послом возвращение в Марокко о возвращении проехавших из этой страны беженцев, которым окончательно отказали в виде на жительство в Нидерландах. При этом, по словам представителя, голландские и марокканские власти разделяют желание продолжать диалог на эту тему.

В конце ноября стало известно, что марокканские власти не желают принять Брукерс-Кнол. Эта новость вызвала недовольство в голландских политических кругах. Через день премьер-министр Марк Рютте и министр по международному сотрудничеству Сигрид Кааг разъяснили, что сообщение основано на недоразумении. Тем не менее между Нидерландами и Марокко уже много лет существуют разногласия по вопросу возвращения марокканских подданных, которые не имеют права на вид на жительство в Нидерландах.