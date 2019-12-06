Берлин, , 08:17 — REGNUM Развитие двусторонних отношений обсудили федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев сказал, что он совершил первый визит в Евросоюз именно в ФРГ, потому что страны связывают дружественные отношения. Штайнмайер, в свою очередь, отметил важность визита для дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−6 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Германии с официальным визитом. Ранее казахстанский лидер встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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