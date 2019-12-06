Киев, , 08:25 — REGNUM Возможность проведения выборов в республиках Донбасса обсуждалась представителями Украины в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Он отметил, что ничего нового для ОБСЕ представлено не было. Речь шла о попытке выполнить часть Минских договорённостей, о поддержке со стороны западных партнёров в обмен на «неприятные, часто компромиссные вещи», которые, вероятно, придется сделать.

«Например, проведение выборов на оккупированной территории», — цитирует Пристайко «Укринформ».

Как сообщало ИА REGNUM, Пристайко рассказал о встрече с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, которая оценила ситуацию с выборами как очень сложную. Это практически невыполнимая миссия, пояснил министр.

Напомним, в соответствии с Минскими соглашениями неподконтрольные Киеву территории Донбасса должны получить особый статус.

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