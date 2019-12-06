Курган, , 08:11 — REGNUM Повышение в Кургане платы за посещение детского сада почти на 30% — это проявление неуважения. Так написал в своём Instagram глава Зауралья Вадим Шумков.

«Келейность таких решений без понятной, логичной и публичной информационной работы также напрягает. Разбираемся», — написал губернатор.

Он посоветовал властям Кургана озаботиться централизацией закупок продуктов питания и после того, как все расчёты будут проверены, дать полноценное и развернутое пояснение. Пока же постановление отменить.

Также глава региона выразил готовность проверить утверждения мэрии о том, что в Кургане сейчас самая низкая по Уральскому ФО плата за детсад, и она не позволяет полноценно оплачивать питание.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия решила повысить плату с 1 января. Но после возмущения родителей и вмешательства Шумкова решение было отменено.

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