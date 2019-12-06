Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выступил с опровержением информации об отправке в Саудовскую Аравию дополнительного контингента американских военных в размере 12 000 военнослужащих. Соответствующее сообщение 6 декабря размещено на официальной странице Трампа в социальной сети Twitter.

«Сегодняшняя история о том, что мы посылаем 12 000 военнослужащих в Саудовскую Аравию, является ложной или, точнее говоря, фейковой новостью!», — написал американский лидер.

Отметим, ранее телеканал Fox News, ссылаясь на источники в министерстве обороны США сообщил, что семь тысяч военнослужащих могут пополнить американский контингент войск на Ближнем Востоке для противостояния Ирану после принятия соответствующего решения Пентагоном.