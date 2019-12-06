Париж, , 08:06 — REGNUM На заседании кабинета министров президент Франции Эммануэль Макрон попросил правительство «не недооценивать мобилизацию» против пенсионной реформы, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон также попросил, чтобы его правительство твердо придерживалось основ реформы и продолжало защищать режим поэтапно. Во время заседания совета министров он напомнил три основных момента этого пересмотра: универсальность, справедливость и баланс.

Ожидается, что премьер-министр Эдуард Филипп вскоре выступит с заявлением, в котором «без скрытых планов» опишет общую архитектуру реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о пенсионной реформе во Франции вызвал протесты и забастовки по всей стране 5 декабря. Бастующих поддерживают порядка 68% французов.

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