Южно-Сахалинск, 6 декабря 2019, 08:06 — REGNUM Председателем правительства Сахалинской области назначен Алексей Белик. Об этом в ходе «прямой линии» сообщил сегодня глава региона Валерий Лимаренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Ранее Алексей Белик работал зампредом правительства региона, потом был исполняющим обязанности председателя правительства. Теперь он официально назначен на эту должность.
Белик окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Финансы и кредит».
Как сообщало ИА REGNUM, на пост министра цифрового развития и связи Сахалина назначен Александр Снегирев.