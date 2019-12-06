Южно-Сахалинск, , 08:06 — REGNUM Председателем правительства Сахалинской области назначен Алексей Белик. Об этом в ходе «прямой линии» сообщил сегодня глава региона Валерий Лимаренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Сахалине назначен министр цифрового развития и связи

Ранее Алексей Белик работал зампредом правительства региона, потом был исполняющим обязанности председателя правительства. Теперь он официально назначен на эту должность.

Белик окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Финансы и кредит».

Как сообщало ИА REGNUM, на пост министра цифрового развития и связи Сахалина назначен Александр Снегирев.