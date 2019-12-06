Курган, , 07:59 — REGNUM В Кургане чиновники не смогли повысить плату за детский сад. Вопрос будет доработан и согласован с правительством региона, сообщили общественности представители мэрии.

Новость о повышении платы взбудоражила население на этой неделе. Якобы по постановлению горадминистрации она должна была серьёзно подняться с 2020 года. Как пишет 45.ru, в группах с 12-часовым пребыванием рост должен был произойти с 2100 до 2900 рублей, а в круглосуточных — с 2300 до 3100.

Однако губернатор региона Вадим Шумков вмешался в ситуацию. Он потребовал отменить документ и тщательно проработать вопрос.