Киев, 6 декабря 2019, 08:01 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир для обсуждения технической возможности организации и наблюдения за выборами в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает издание «Европейская правда».
Напомним, 5 декабря помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что киевские власти рассчитывают на проведение выборов в ДНР и ЛНР одновременно с местными выборами в подконтрольных украинских регионах 31 октября 2020 года.
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