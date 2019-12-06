Киев, , 08:01 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир для обсуждения технической возможности организации и наблюдения за выборами в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

«Ее оценка, что ситуация очень сложная, и мы сами об этом знаем, но она сложная даже с технической точки зрения. Провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть, это практически миссия невозможна», — сказал Пристайко.

Напомним, 5 декабря помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что киевские власти рассчитывают на проведение выборов в ДНР и ЛНР одновременно с местными выборами в подконтрольных украинских регионах 31 октября 2020 года.

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