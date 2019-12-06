Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Информация об отправке Пентагоном в Саудовскую Аравию двенадцати тысяч военнослужащих является недостоверной. Об этом 5 декабря сообщил президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

Трамп назвал данные новости «фэйковыми».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря телеканал Fox News сообщил о намерении американских властей отправить на Ближний Восток еще семь тысяч военнослужащих для противостояния Ирану. Кроме того, по данным телеканала, в регион уже выдвинулся авианосец Harry S. Truman, на борту которого находятся около пяти тысяч военных моряков.

Читайте ранее в этом сюжете: Fox News: США планируют увеличить контингент войск на Ближнем Востоке