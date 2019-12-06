Южно-Сахалинск, , 07:22 — REGNUM Министром цифрового развития и связи Сахалина назначен Александр Снегирев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее Александр Снегирев занимал должность директор «РТ Лабс» — одного из поставщиков IT-решений для госсектора. Новый сахалинский министр родом из Владивостока, окончил ДВФУ по специальности «Прикладная информатика в экономике», прошёл программу МВА во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минприроды Сахалина Александр Романов ушёл в отставку. Минприроды области будет объединено с министерством охотничьего и лесного хозяйства в составе нового министерства экологии.