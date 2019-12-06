Оттава, , 07:14 — REGNUM Посол КНР в Канаде Цун Пэйу предостерег канадские власти от введения санкций против Китая, передает телеканал CBC News.

«Я думаю, что это нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям», — заявил он.

По словам китайского дипломата, подобные решения не находятся в интересах Канады. Таким образом он прокомментировал инициативу депутатов канадского парламента о введении санкций против Китая за нарушение прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря премьер-министр президент США Дональд Трамп пообещал Канаде освободить двух задержанных канадских граждан в Китае. Отмечалось, что Оттава и Вашингтон договорились работать над решением этой ситуации вместе.

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