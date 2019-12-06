Якутск, 6 декабря 2019, 07:19 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев, активный пользователь соцсетей, в одной из них рассказал о кадровых перестановках в правительстве республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Данил Семенович Саввинов назначен первым заместителем министра экономики Республики Саха (Якутия)», — написал в Твиттер Айсен Николаев.
Ранее должность первого замминистра минэкономики занимал Владимир Сивцев.
В 2018 году Саввинов был назначен советником председателя правительства Якутии, до этого возглавлял министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики.
Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге на должность первого заместителя главы города назначен Владимир Ильиных — уроженец Свердловской области.