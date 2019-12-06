Богота, , 07:06 — REGNUM Забастовочные акции в Колумбии продолжатся из-за отсутствия договоренностей с властями страны. Об этом 5 декабря сообщил глава центрального объединения рабочих Диогенес Орхуэла на своей странице в Twitter.

Орхуэла, который входит в забастовочный национальный комитет, рассказал, что 9 декабря по всей республике пройдет забастовка за повышение зарплаты, а после акции протеста против налоговой реформы.

При этом он отметил, что ожидается проведение очередной встречи забастовочного комитета с представителями руководства Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября Колумбийская федерация сотрудников образования призвала жителей страны присоединиться к акциям протеста, которые продолжаются в республике уже две недели.

Читайте ранее в этом сюжете: Участник акции протеста в Колумбии случайно подорвался на собственной бомбе