Пекин, , 07:02 — REGNUM Глава Совета безопасности Японии Сигэру Китамура пробудет в Китае с официальным визитом с 5 по 7 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

По словам пресс-секретаря МИД Китая Хуа Чуньин, Китамура прибыл в Китай по приглашению члена Политбюро ЦК Компартии Китая и главы Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Яна Цзечи. Стороны проведут новый раунд политического диалога на высшем уровне и обсудят проблемы, вызывающие общее беспокойство.

Как сообщало ИА REGNUM, глава оборонного ведомства Японии Таро Коно в середине также декабря планирует посетить с официальным визитом Поднебесную в рамках подготовки визита председателя КНР Си Цзиньпина в Японию.

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