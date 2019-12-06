Екатеринбург, , 06:59 — REGNUM В Екатеринбурге у одного из заместителей прокурора Свердловской области, Дмитрия Чуличкова, прошли обыски. Об этом пишут местные СМИ.

Так, издания Znak.com и Ura.ru ссылаются на свои источники и заявляют о том, что обыски якобы прошли дома и в рабочем кабинете сотрудника прокуратуры. А с самим Дмитрием Чуличковым, по версии СМИ, работают следователи четвёртого управления СКР.

Отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет. Добавим, что ранее разгорелся коррупционный скандал в самом СКР. По обвинению во взятке был задержан первый замглавы областного управления СКР Бусылко.