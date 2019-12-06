Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп встретится с парагвайским лидером Марио Абдо Бенитесем 13 декабря в Вашингтоне и обсудит с ним поддержку демократии в Латинской Америке, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Визит будет посвящен укреплению двустороннего сотрудничества для экономического процветания и поддержки демократии в Парагвае и в регионе», — говорится в сообщении.

Также будет обсуждаться вопрос расширения прав женщин и противодействие организованной преступности в Латинской Америке.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья призвал Соединенные Штаты прекратить вмешательство в дела стран Латинской Америки. Он также обвинил Госдеп США во лжи и подчеркнул, что Куба не пытается использовать справедливые протесты в регионе для достижения своих политических целей.

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