Сеул, , 06:52 — REGNUM Член Госсовета КНР и Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что любые попытки, направленные на сдерживание Китая, обречены на провал, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

Во время дружественного визита в Южную Корею Ван отметил, что Китай добился выдающихся результатов именно благодаря избранному им верному пути развития социализма с китайскими особенностями. Этот путь развития подходит не только Китаю, но также соответствует духу времени.

Тем не менее, не все в мире хотят видеть Китай успешным, а некоторые элементы и вовсе пытаются клеветать и поносить Китай, пытаясь осуществлять сдерживание Китая. Кампания по клевете также движима идеологическими предрассудками и политическим высокомерием, заявил Ван, добавив, что «любые попытки сдержать Китай обречены на провал».

Он подчеркнул, что каждая страна имеет право выбирать свой путь развития и ко всем необходимо относиться одинаково. Мышление Холодной войны устарело, а гегемонизм уже не имеет популярности в мире, заявил Ван, добавив, что обновление китайской нации — это необратимый исторический тренд, помешать которому не в силах никто.

Напомним, что на днях Палата представителей США приняла «Закон о правах уйгуров 2019», направленный на очернение действий Китая по борьбе с терроризмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Официальные власти Китай жестко осудили этот закон, пригрозив ответными мерами.

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