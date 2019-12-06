Новосибирск, , 06:38 — REGNUM Новый исполняющий обязанности главы Новосибирского района Андрей Михайлов, рассказал «Бердск-Онлайн», что губернатор Андрей Травников лично поставил перед ним задачу навести порядок в Новосибирском районе.

Но как заявил сам Андрей Михайлов, работа его не страшит.

«Помните, я ранее говорил, что после Бердска уже ничего не страшно, хоть в космос. Школа Бердска — очень серьёзная школа. И мне бердчан нельзя подвести, которые в своё время верили мне», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил исполняющим обязанности главы Новосибирского района Андрея Михайлова.

Прежний глава администрации Александр Соболевский покинул пост 29 ноября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Андрей Травников назначил и.о. главы Новосибирского района