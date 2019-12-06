Новосибирск, , 06:26 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил исполняющего обязанности главы Новосибирского района. Им стал Андрей Михайлов, сообщают «Вести Новосибирск».

Прежний руководитель районной администрации Александр Соболевский покинул пост 29 ноября 2019 года. Причины увольнения не озвучивались. Но сообщалось, что заявление о своём увольнении Соболевский подписал сам.

«5 декабря губернатор представил общественности человека, который возьмёт на себя управление. Он будет руководить районом до тех пор, пока не пройдут досрочные выборы главы», — уточняет СМИ. Ранее Андрей Михайлов занимал должность замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области, а в период с 2013 по 2015 года возглавлял Бердск в статусе и.о.