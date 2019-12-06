Сиань, Китай, , 06:20 — REGNUM Город Сиань в провинции Шэньси на северо-западе Китая и итальянская область Венеция укрепляют сотрудничество по защите стен старого города в Сиане, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

Комитет управления городской стены Сианя и Ассоциация городов-крепостей Венеции подписали меморандум сотрудничества, договорившись наращивать взаимодействие по защите старых городских крепостных стен, которые несут огромную культурно-историческую и туристическую ценность.

Согласно меморандуму, стороны займутся долгосрочным сотрудничеством по изучении разнообразия и культурного использования в деле защиты стен старого города. Кроме того, будет создан Альянс старого города, который займется развитием обменов и культурного сотрудничества между Венецией и Сианем, а также всеми городами-крепостями мира.