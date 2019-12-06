Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

«Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться», — приводит его слова ТАСС.

Небензя отметил, что соответствующее обещание американский лидер дал в ходе встречи с постпредами постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН. По словам российского дипломата, Трамп на встрече демонстрировал заинтересованность и вовлеченность.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря визы для посещение Соединенных Штатов не смогли получить члены делегации Федерального казначейства РФ, необходимые для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Посольство России в США отметило, что до сих пор не получило и ответов на запросы МИД РФ по невыдаче виз российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

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