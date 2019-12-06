Куала-Лумпур, , 05:54 — REGNUM Прекратить распространять фальшивые сведения о якобы готовящихся в ближайшие выходные массовых беспорядках по этническому признаку потребовал заместитель руководителя правоохранительными органами Малайзии Мазлан Мансур. Об этом говорится в заявлении, распространённом 6 декабря.

По мнению Мансура, распространение в интернете и социальных сетях лживых сведений «затрагивающих чувства верующих и порождающих расовую неприязнь» может спровоцировать нарушения общественного порядка.

Чиновник призвал граждан критически воспринимать сведения, получаемые через интернет, поскольку фальшивки могут передаваться и якобы от правоохранительных органов».

Напомним, в 2018 году в столице Малайзии Куала-Лумпуре и ряде крупных городов возникли беспорядки, вызванные смертью малайца при стычке с представителями индийской национальности.

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