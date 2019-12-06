Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео провел необъявленную встречу с богатыми республиканскими спонсорами в Лондоне в ходе поездки на саммит НАТО, передает телеканал CNN.

По данным телеканала, у которого оказалась копия приглашения на встречу, утверждает, что собрание было организовано фондом Hamilton Society. Якобы всем, присутствовавшим на встрече, необходимо было оставить свои сотовые телефоны снаружи, чтобы исключить прослушку. По мнению CNN, эта встреча связана с намерениями Помпео выдвигаться на выборы в Сенат от штата Канзас.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с главой МИД Марокко Насером Буритой. На переговорах обсуждались темы борьбы с терроризмом и мирное урегулирование в Западной Сахаре.

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