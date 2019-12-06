Рабат, , 04:39 — REGNUM Важность мирного и взаимовыгодного разрешения конфликта в Западной Сахаре отметил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе встречи с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой. Об этом 5 декабря сообщает глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус на странице в Twitter.

В рамках встречи с Буритой Помпео выразил благодарность властям Марокко за вклад в совместную с США борьбу с терроризмом и экстремизмом. Госсекретарь США также встретился руководителем Главного управления национальной безопасности королевства Абделлатифом Хаммуши, обсудив с ним антитеррористическое взаимодействие двух государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря глава внешнеполитического ведомства ЮАР Наледи Пандор призвала все страны Африки осудить продолжающуюся оккупацию территории Западной Сахары Королевством Марокко.

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