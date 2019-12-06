Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер заблокировал резолюцию палаты представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, сообщает агентство Associated Press.

Крамер отметил, что заблокировал резолюцию по просьбе Белого дома.

«Я поддерживаю дух этой резолюции. Я подозреваю, что 99 моих коллег-республиканцев тоже поддерживают, и в нужное время она пройдет. Но сейчас, не думаю, что подходящее для нее время», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заблокировал резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. По его словам, на такой шаг Грэм решился после разговора президента США Дональда Трампа с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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