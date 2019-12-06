Киев, , 04:15 — REGNUM После встречи «нормандской четверки» Минские соглашения нужно будет «модернизировать». Об этом заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала «1+1».

"Если у нас действительно будет на «норманд» поднят вопрос, что мы движемся к миру, нет проблем модернизации Минских соглашений, так как время истекло, их писали в 2014 году, уже изменилась история», — сказал Резников.

По его словам, в формате трехсторонней рабочей группы требуется сформировать пятую подгруппу, осуществляющую контроль украинско-российской границы.

Напомним, 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский на встрече в «нормандском формате» в Париже планирует представить проект создания в Донбассе «муниципальной стражи», которая будет состоять из представителей Украины, Донецкой и Луганской Народных республик, а также ОБСЕ.

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