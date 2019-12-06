Оттава, , 04:15 — REGNUM Правительство Канады запретит продажу штурмовых винтовок и позволит муниципалитетам запрещать владение пистолетами на своих территориях, заявила 5 декабря генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт. О её выступлении на открытии сессии парламента Канады в новом составе сообщает пресс-служба национального законодательного органа.

По её словам, для усиления контроля над оружием «настало время проявить мужество».

В числе предлагаемых мер, правительство планирует ввести программы по выкупу оружия у населения и расширить права муниципалитетов по запрету владения короткоствольным оружием на подконтрольным им территориям.

Пейетт заявила, что устала новости о насилии с применением огнестрельного оружия, и пора начать действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 5 декабря от имени премьер-министра Джастина Трюдо на первом заседании парламента Канады в новом составе, генерал-губернатор Джули Пайетт заявила, что и правительства меньшинства «способны что-либо сделать». По её словам, история Канады даёт такие примеры.

Астронавт Канадского космического агентства Джули Паетт в 2017 году была назначена королевой Великобритании 29-м генерал-губернатором Канады

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