Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Денежное вознаграждение в размере $15 млн предлагают американские власти за информацию об одном из командиров иранского спецподразделения «Кудс» по имени Абдоллах Реза Шаллахи. Об этом 5 декабря журналистам заявил сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Власти США заинтересованы в информацию о финансовой деятельности, связях и окружении Шаллахи. Хук отметил, что данные о командире иранского отряда помогут США «сорвать операции» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в который входит спецподразделение «Кудс».

По словам американского чиновника, Шаллахи замешан в нападении на военнослужащих США и их союзников по всему миру, а также руководил заговором с целью убийства посла Саудовской Аравии в США Адиля аль-Джубейра. Хук добавил, что Вашингтон располагает сведениями о том, что Шаллахи находится в Йемене.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября 2019 глава КСИР Хосейн Салами пригрозил Соединенным Штатам уничтожением, если они пересекут «красную линию».

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