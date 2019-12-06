Киев, , 03:59 — REGNUM Идею создания в Донбассе «муниципальной стражи», которая будет состоять из представителей Украины, Донецкой и Луганской Народных республик, а также ОБСЕ, планирует представить президент Украины Владимир Зеленский на встрече в «нормандском формате» в Париже. Об этом 5 декабря сообщил телеканал «Эспрессо TV».

На встрече с активистами «майдана» Зеленский заявил, что создание такой стражи — одна из имеющихся у его команды идей. По замыслу украинского президента, ряды этой структуры смогут пополнить представители ДНР и ЛНР, которые не участвовали в боевых действиях.

Отмечается, что во время встречи в Париже Зеленский не планирует идти на уступки президенту России Владимиру Путину, и что он «лучше приедет с саммита ни с чем, чем предаст интересы Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит «нормандской четверки», призванный остановить кровопролитие в Донбассе, состоится 9 декабря в Париже. Участие в нём примут лидеры России, Украины, Германии и Франции.

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