Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Семь тысяч военнослужащих могут пополнить американский контингент войск на Ближнем Востоке для противостояния Ирану после принятия соответствующего решения Пентагоном. Об этом 5 декабря сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источники в министерстве обороны США.

В регион планируется отправить подразделения военно-воздушных сил и противоракетной обороны. Также, по данным Fox News, на Ближний Восток выдвинулся авианосец Harry S. Truman, на борту которого находятся около пяти тысяч моряков и восемьдесят самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря издание Wall Street Journal сообщило, что Пентагон намерен увеличить количество военнослужащих на Ближнем Востоке до 14 000 человек, а также направить в регион около десяти военных кораблей для противостояния Ирану. 5 декабря заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что американские власти рассматривают возможность расширения военного контингента в ближневосточном регионе, но еще не приняли окончательного решения по этому вопросу.

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