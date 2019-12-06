Казань, , 03:03 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов во время своего выступления на торжественном открытии цикла юбилейных мероприятий, посвящённых 50-летию «КамАза», подтвердил визит Владимира Путина 13 декабря 2019 года. В этот день в Набережных Челнах пройдёт основное торжество, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«13-го числа праздник будет на площадке завода «КамАз» с участием первого лица нашего государства и коллектива предприятия», — цитирует Минниханова издание «Бизнес-онлайн».

Подробности визита неизвестны.

Напомним, в предыдущий раз глава государства посещал Татарию в конце лета — 27 августа он принял участие в церемонии закрытия чемпионата WorldSkills-2019. Также он побывал в Казани с коротким визитом в мае, во время которого ознакомился с образцами авиатехники. Достаточно обширным был февральский визит. В столице республики президент провёл совещание по вопросу жилищного строительства. На заседании президиума Госсовета Владимир Путин несколько раз пошутил над Миннихановым.

Непосредственно Набережные Челны и автогигант президент посещал три года назад — в 2016 году.