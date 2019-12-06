Киев, , 02:50 — REGNUM Присуждённая «Нафтогазу Украины» сумма в размере $2 млрд почти полностью поступила в бюджет страны, заявил 5 декабря глава компании Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес».

"Это 45% всей компенсации, присужденной нам в (Стокгольмском) арбитраже в феврале 2018 года. Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды», — сказал он.

Коболев добавил, что средства поступили в счёт потребленного в 2014—2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа. Кроме того, по словам главы «Нафтогаза» сейчас Киев работает над тем, чтобы получить с «Газпрома» еще $3 млрд.

Напомним, в декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит топлива. В соответствии с первым, решение было принято в пользу российской компании, по второму — в пользу украинской. В результате взаимозачёта по этим решения получилось, что «Газпром» должен выплатить украинской компании $2,56 млрд.

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