Оттава, , 02:15 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ныне возглавляющий правительство меньшинства, призвал представителей оппозиционных партий к совместной работе для работы над законопроектами в области налогообложения, здравоохранения и борьбы с изменениями климата. Об этом сообщает агентство Reuters

Отмечается, что законодательные инициативы партии Трюдо поддерживает Новая демократическая партия Канады. Вместе с либеральной партией они занимают 181 место из 338 в палате общин, чего достаточно для принятия необходимых законов.

«Некоторые считают, что правительства меньшинства не способны что-либо сделать. Но история Канады дает обратные примеры», — заявила генерал-губернатор Джули Пайетт, выступавшая от лица главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на парламентских выборах в Канаде Либеральная партия Джастина Трюдо одержала победу, однако не смогла набрать подавляющее большинство голосов. Таким образом в Канаде было сформировано правительство меньшинства.

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