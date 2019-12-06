Киев, , 01:56 — REGNUM Результатом переговоров сторон в «нормандском формате» может стать установление в Донбассе полноценного перемирия и обмен удерживаемыми лицами, заявил 5 декабря советник президента Украины, депутат Верховной рады Никита Потураев в эфире телеканала «1+1».

"Это не встреча для подписания соглашения. Оттуда не приедет новый Минск или какой-то Париж», — сказал он.

По его словам, прекращение огня и освобождение военнопленных позволит конфликтующим сторонам перейти к подготовке выборов по украинскому законодательству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит «нормандской четверки», призванный остановить кровопролитие в Донбассе, состоится 9 декабря в Париже.

Участие в нём примут президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Конфликтующими сторонами, в соответствии с минскими соглашениями, признаны Украина и две республики — Донецкая и Луганская Народные республики.