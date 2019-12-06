Париж, , 01:58 — REGNUM По данным полиции, около 806 тыс. человек участвовали в акциях протеста против пенсионной реформы, прошедших во Франции 5 декабря. Об этом сообщает телеканал CNews.

По данным профсоюзов CGT в протестах в четверг приняли участие более 1,5 млн человек.

По словам премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, приведённым телеканалом, высокая эффективность действий организаторов — основных профсоюзов страны, позволила провести манифестации «в целом нормально».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время акций протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза пострадали пять человек.

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